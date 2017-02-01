الجلفان يدعم دفاع الفتح

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Wednesday, 01 February 2017 - 00:00 am

سارعت إدارة نادي الفتح، إلى تعزيز خط دفاع الفريق الأول لكرة القدم، قبل ساعات من إغلاق باب الانتقالات الشتوية أمس الثلاثاء، وذلك بتعاقدها مع مدافع فريق الاتحاد تركي الجلفان بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري.

وعبرت إدارة الفتح، برئاسة أحمد الراشد، عن شكرها وتقديرها لنظيرتها في نادي الاتحاد برئاسة المهندس حاتم باعشن، على تعاونها في تسهيل إعارة اللاعب تركي الجلفان، متمنية للاعب التوفيق في مشواره الجديد.

فيما قدم المدافع تركي الجلفان شكره لإدارة الاتحاد، على إعارته إلى نادي الفتح، مشدداً على حرصه الكبير على أن يكون عند حسن ظن وثقة إدارة الفتح، مشيداً بتعامله الاحترافي خلال فترة المفاوضات، متطلعاً إلى أن يقدم ما يسعد جماهير ومحبي النادي، ويساهم في تحسين وضع الفريق في الترتيب العام لدوري المحترفين السعودي.