47 صفقة بمبلغ 21 مليون ريال

| Wednesday, 01 February 2017 - 00:00 am

أغلقت فترة الاحتراف الشتوية مساء أمس الثلاثاء بمنع أندية الاتحاد والنصر والشباب من دوري جميل للمحترفين ونجران من الدرجة الأولى بإبرام 47 صفقة، منها ٣٦ عقداً جديداً، و١١ عقد إعارة، بقيمة إجمالية بلغت (21.167.943 ريالاً).

وجاء منع نادي الشباب التسجيل لوجود قرار من "فيفا" بالمنع، فيما أندية الاتحاد والنصر ونجران لوجود مستحقات مالية لم يتم سدادها. وسيكون بإمكان نادي القادسية تسجيل البرازيلي إلتون واللعب معه بسبب وجود شهادته الدولية والعقد الموقع مع القادسية في النظام، وذلك في حال قبلت قضيته لدى محكمة التحكيم.

وبلغت القيمة الجديدة للعقود، للسعوديين (9.599.204 ريالاً)، وللأجانب (11.568.739 ريالاً)، فيما بلغت الرواتب الشهرية لهذه العقود مبلغ (2.317.529 ريالاً).

أما الدرجة الأولى للعقود الجديدة فبلغت ٤٤ صفقة منها ٢٩ عقداً جديداً و١٥ إعارة، بإجمالي عقود اللاعبين السعوديين 4.258.950 ريالاً، والأجانب 1.494.125 ريالاً، بإجمالي 5.753.75 ريالاً، وتبلغ الرواتب الشهرية لهذه العقود (٤٤) قيمة 772.675 ريالاً.