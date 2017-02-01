لجنة ثلاثية تحقق مع العويس

الرياض ـ علي الحدادي | Wednesday, 01 February 2017 - 00:00 am

أعلنت إدارة نادي الشباب عن تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق مع محمد العويس حارس فريقها الأول لكرة القدم، وذلك على خلفية تعاقده مع النادي الأهلي بعد دخوله الفترة الحرة التي تجيز له التوقيع لأي ناد حسب لوائح الاحتراف المعمول بها في السعودية.

وتكونت اللجنة الثلاثية من المحامي الدكتور ماجد قاروب الممثل القانوني لنادي الشباب، ومزيد السبيعي أمين عام النادي، ومحمد شطا مدير كرة القدم بالنادي.

وتهدف اللجنة إلى الحفاظ على حقوق النادي المادية والمعنوية مع استعانة اللجنة بمن تراه مناسبا من القانونيين والفنيين والخبراء، بما يتفق مع لوائح الاتحاد السعودي واللوائح الدولية، على أن ترفع النتائج في حدود أقصاها أسبوعين (14 يوما) إلى رئيس مجلس إدارة النادي عبدالله القريني.

ويعتمد قرار التحقيق على السرية التامة لكافة الأطراف لحفظ حقوق النادي واللاعب معاً.

وكان محمد العويس قد وقع مع النادي الأهلي لمدة 5 سنوات بقيمة 30 مليون ريال وسيارة ومنزل ابتداء من صيف موسم 2017.