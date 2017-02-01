اتحاد القدم يرفض دقيقة الاتفاق أمام الهلال

الراياض - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 18:00 pm

قبل اتحاد القدم السعودي اليوم الأربعاء اجتاج نادي الاتفاق ضد حكم مباراته مع الهلال شكلاً ورفضه موضوعاً بحجة عدم وجود خطأ فني يستوجب إعادة المباراة التي جمعت الفريقين يوم السبت الماضي بلقاء لصالح الجولة الـ16 من دوري جميل للمحترفين.



وقال نادي الاتفاق عبر حسابه الشخصي بتويتر " إدارة الاتفاق تؤكد احترام قرار اتحاد الكرة بشأن رد الاحتجاج وتؤكد طي صفحته والتركيز على مباريات الفريق المقبلة".



يشار إلى أن إدارة الاتفاق قدمت شكواها لاتحاد القدم السعودي ضد حكم المباراة يوم الأحد الماضي، بعد إنهاء المباراة قبل وقتها المحدد بدقيقة واحدة.