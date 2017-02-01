أمم أفريقيا 2017: مشاركة جيان في نصف النهائي غير مؤكدة

فرانسفيل - د ب أ | Wednesday, 01 February 2017 - 18:05 pm

لا تزال مشاركة قائد ومهاجم منتخب غانا اساموا جيان في مباراة نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية امام الكاميرون الخميس غير مؤكدة، بحسب ما اعلن الأربعاء الجهاز التدريبي للمنتخب.





ويعاني جيان (31 عاما) من أصابة عضلية تعرض لها خلال الشوط الاول من مباراة فريقه ضد مصر (صفر-1) في دور المجموعات.





وقال مساعد مدرب المنتخب ماكسويل كونادو خلال مؤتمر صحافي في فرانسفيل :"عمل اطباؤنا معه وهو يتعافى تدريجيا، لا نستطيع التأكيد في الوقت الحالي اذا كان في امكانه المشاركة من عدمها، الا انه تمكن من الجري بشكل خفيف وبعض التمارين مع الكرة".





ويشارك جيان في البطولة القارية للمرة السادسة وهو كان ضمن المجموعة التي تغلبت على جمهورية الكونغو الديمقراطية 2-1 الاحد في ربع النهائي، الا انه لم يشارك على أرض الملعب.