كهربا بديلاً لكوكا في تشكيلة مصر أمام بوركينا فاسو

رويترز | Wednesday, 01 February 2017 - 18:58 pm

سيلجأ الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر للدفع بمحمود عبد المنعم "كهربا" في الهجوم أمام بوركينا فاسو اليوم قبل نهائي كأس الأمم الافريقية لكرة القدم اليوم الأربعاء بعد إصابة أحمد حسن "كوكا".





وأصيب كوكا مهاجم سبورتنج براجا البرتغالي - الذي شارك بديلا في الفوز 1-0 على المغرب - بالتهاب في الحوض ليحرمه من المشاركة أساسيا أمام بوركينا فاسو في وقت لاحق اليوم.





وشارك كهربا بديلاً في المباراة ذاتها وسجل هدف الفوز والصعود إلى قبل النهائي.





وتأكد غياب المهاجم الأساسي مروان محسن عدة أشهر بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، بينما سيغيب أيضاً محمد النني لاعب وسط أرسنال ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر عن مواجهة بوركينا.





وتعرض الحارس أحمد الشناوي للإصابة في المباراة الأولى للفريق أمام مالي، ليحرس المخضرم عصام الحضري (44 عاما) مرمى البطل سبع مرات (رقم قياسي) خلال البطولة.





ومن المرجح أن يدفع كوبر بالحضري في حراسة المرمى وأمامه أحمد المحمدي وعلي جبر وأحمد حجازي وأحمد فتحي في الدفاع.





وفي وسط الملعب طارق حامد وإبراهيم صلاح ومحمود حسن (تريزيجيه) وعبد الله السعيد ومحمد صلاح وكهربا وحيداً في الهجوم.





وتحتاج مصر للفوز على بوركينا فاسو للتأهل للنهائي لأول مرة منذ 2010 والمرة التاسعة في تاريخها.