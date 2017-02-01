الهلال يسعى لمواصلة سلسلة الانتصارات عبر بوابة القادسية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 19:18 pm

يخوض فريق الهلال اختباراً صعباً أمام ضيفه القادسية غداً على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم، ويسعى الهلال المتصدر بـ 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني، وخمس نقاط عن الاتحاد الثالث إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا والابتعاد في الصدارة في حال كانت نتيجة قمة الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل في مصلحته، وكل المؤشرات تصب في مصلحة الهلال، بفارق الإمكانيات عن القادسية العاشر برصيد 16 نقطة، ورغم ذلك لن يكون القادسية سهلا لاسيما بعد الفوز الذي حققه على النصر3-2 في الجولة الماضية.



وستشهد صفوف الهلال مشاركة جميع العناصر الأساسية عطفا على جاهزيتها الفنية والبدنية، بما فيهم المحترف السوري عمر خربين الذي قدم مستوى جيدا في مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتفاق، وانتهت بهدف دون رد



وفي المباراة الثانية يلعب الباطن مع الاتفاق على ملعب الأول، ويسعى الاتفاق لتحقيق الانتصار بعد الخسارة الماضية من أمام الهلال بهدف دون رد.