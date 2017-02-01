الفتح يواصل صحوته بثلاثية في الرائد

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 19:43 pm

كسب فريق الفتح الأول لكرة القدم نظيره الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ 17 من دوري جميل للمحترفين السعودي.



وسجل أهداف الفتح اللاعب توفيق بوحيمد عند الدقيقة 54، وعزز زميله اللاعب حمدان الحمدان النتيجة بالهدف الثاني عند الدقيقة 75، في حين أختتم اللاعب حمد الجهيم أهداف فريقه عند الدقيقة 86، فيما سجل هدف الرائد الوحيد صالح الشهري قبل نهاية المباراة بدقائق.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفتح إلى النقطة 14 بالمركز الحادي عشر متساوياً مع نظيره الفيصلي مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 19 بالمركز السابع.