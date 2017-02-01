التعاون يأخذ نصيبه من الشباب

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 20:10 pm

حقق فريق التعاون انتصاره الـ6 في دوري جميل على حساب نادي الشباب، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ضمن مباريات الجولة الـ16 من مباريات دوري جميل السعودي للمحترفين.



وسجل هدف التعاون الأول في المبارة اللاعب محمد الصيعري عند الدقيقة 27، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 1/0للفريق التعاوني.

وفي الشوط الثاني استطاع اللاعب موسى الشمري تعزيز النتيجة لصالح التعاون بعد أن سجل الهدف الثاني عند الدقيقة 78، ليعلن حكم المبارة نهاية اللقاء بفوز فريق التعاون بنتيجة 2/0.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد التعاون إلى النقطة الـ21 في المركز الـ6 متساوياً مع فريق الاتفاق مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الشباب عند النقطة الـ25 في المركز الـ5.