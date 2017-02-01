دياز: سننهي مباراة القادسية في الشوط الأول

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 20:25 pm

وصف مدير الجهاز الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم الأرجنتيني رامون دياز مباراة فريقه مساء يوم غد الخميس مع ضيفه القادسية بالمهمة، ذاكرًا أنهم استعدوا جيدًا للقاء، وجل تركيزهم ينصب نحو تحقيق النقاط الثلاث، والاستمرار في صدارة ترتيب الدوري، مبينًا أنهم عملوا خلال الأيام الماضية وفي الاجتماعات التي تسبق الحصص التدريبية على تصويب الأخطاء التي وقع الفريق فيها، وبذل المزيد من الجهد؛ لتقديم المستوى، وتحقيق ما يرضي جماهير الهلال.. جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء في مركز الأمير فهد بن سلمان الإعلامي بمقر نادي الهلال.



وأشار دياز إلى أهمية حضور الجماهير؛ لتحفيز اللاعبين، حيث أن حضورهم يعد عاملاً إيجابيًا للفريق، ودورهم كبير ومؤثر، وزاد :"تحفيز الجماهير مهم جدًا لنا كمنظومة عمل، وفي مباراتنا الماضية التي لعبناها خارج أرضنا.. شعرنا أننا نلعب اللقاء على أرضنا وبين جماهيرنا؛ نظير الحضور الجماهيري الغفير، ونتمنى حضورهم وتواجدهم مساء الغد؛ لا سيما وأن الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى".



وحول جاهزية اللاعب نواف العابد للمشاركة في مباراة الغد، أوضح أنهم قرّروا كجهاز فني عدم إشراك العابد في لقاء الغد؛ نظير تعرّضه لالتهاب في العضلة الخلفية؛ حيث سيكمل اللاعب برنامجه التأهيلي.



وعن طريقة لعب الفريق وسيطرته على مجريات الشوط الأول من مبارياته، وإضاعته للفرص في الشوط الثاني، أجاب:"الطريقة التي نخوض فيها مبارياتنا هجومية، وتتطلب جهدًا كبيرًا، ودائمًا يُظهر الهلال في مبارياته رغبة كبيرة بإحراز الأهداف مع بداية أي لقاء، وأما بالنسبة لطريقة لعبنا فمن يخوض مبارياته بهذه الطريقة يعلم أنها تتطلب مجهودًا كبيرًا، ونحن نعمل على أن يكون الفريق بذات المستوى الفني واللياقي في شوطي أي مباراة يخوضها، وأما إضاعة الفرص فالشيء الإيجابي أن الفريق يخلق فرصًا عديدة، ونحن نعمل خلال التدريبات على أن يستغلها الفريق في مبارياته".