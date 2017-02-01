زوران: النصر لا يطلبني شيئاً..

العين - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 21:00 pm

أكد مدرب نادي النصر السعودي سابقاً ومدرب فريق العين الإمارتي حالياً زوران ماميتش، إنه دفع راتب شهربن كشرطٍ جزائي لنادي النصر بعد قبول استقالته، كم شكر إدراة النادي وجماهيره على دعمه في فترة قيادة للجهاز الفني للفريق الأصفر حيث قال: "قدمت استقالتي من النصر ودفعت الشرط الجزائي وهو ما يبلغ راتب شهرين، كما أحب أن أتوجه بالشكر لإدارة وجماهير النصر على الفترة التي قضيتها معهم".



مؤكداً أن عرض العين لم يكن السبب الرئيسي في رحيلة، ولكن مجموعة من الظروف أجبرته على الرحيل، وقال: "عرض العين لم يكن سبباً في رحيلي عن النصر، وهناك عدة أسباب أبرزها رغبة عائلتي في التواجد بالإمارات الأمر الذي أسهم في تعاقدي مع الزعيم".







كما وعد أنصار الفريق العيناوي بإحراز أفضل نتائج ممكنه، كما يعتبر زوران أن العين مرشح لأي بطولة يشارك بها، وأنه يحب أن يُري الجميع عمله في المستطيل الأخضر بعيداً عن وسائل الإعلام والتبرير فيها، وعلق زوران خلال حديثة في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء قائلاً: "جئت إلى العين من أجل العمل، وأدرك جيداً أن الفريق يتملك نوعية مميزة من اللاعبين، وأعد الجميع بإحراز أفضل النتائج مع الزعيم، وسأكون مسؤولاً مسئولية كاملة عن كل ما يحدث في الملعب"