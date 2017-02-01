الغوطة يستعد للثانية بصفقات وودية

الرياض - الرياضية | Wednesday, 01 February 2017 - 21:47 pm

انتهى اللقاء الودي الذي جمع فريقا الغوطة والانطلاق، بفوز الغوطة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين لتصفيات المملكة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية.

وأعلنت إدارة نادي الغوطة توقيعها مع اللاعب ماجد العواد "وسط"، واللاعب أمجد برناوي "ظهير أيسر"، وذلك لتعزيز صفوف الفريق لتحقيق تطلعات جماهير "فارس أجا" بالصعود لمصاف أندية الدرجة الثانية حيث ستنطلق أولى مباريات التصفيات في ال٢١ من شهر جماد الأول المقبل، ويلاقي الغوطة فيه فريق القوس على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل.

من جانبه قدم رئيس النادي عارف الذيبان جزيل شكره لعضوي شرف النادي سلمان السليمي وسعود السويدي الذين قدما دعماً مادياً لخزينة النادي خلال الأسبوع المنصرم.