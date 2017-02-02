كتلة هوائية شديدة البرودة تخيّم على السعودية

جدة – الرياضية | Thursday, 02 February 2017 - 00:33 am

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن أجواء السعودية ستتأثر بكتلة هوائية شديدة البرودة بدأت من أمس حتى الأحد المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها إن تحاليل خرائط الطقس ومخرجات نماذج التوقعات العددية بهيئة الأرصاد أشارت إلى تأثر أجواء المملكة بكتلة هوائية شديدة البرودة على شمال وغرب ومن ثم وسط وشرق المملكة. ولفت البيان إلى أن انخفاض درجات الحرارة الصغرى ما بين (-3 إلى -6) درجة مئوية على شمال المملكة قد تصل إلى (-8 درجة مئوية)، بينما تنخفض درجة الحرارة الصغرى على منطقتي القصيم والرياض ما بين (-1 إلى -3) درجة مئوية.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى توخي الحيطة والحذر من مخاطر تقلبات الطقس في مثل هذه الحالات الجوية، داعية إلى متابعة نشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها.