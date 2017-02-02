الشعلة يستدرج وج في الخرج

الخرج ـ مازن العسرج | Thursday, 02 February 2017 - 00:00 am

تفتتح مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى بمواجهة واحدة تجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة ونظيره وج على ملعب نادي الشعلة بالخرج عند الساعة 3,35 عصراً.

ويدخل الشعلة اللقاء وهو يحمل في رصيده 28 نقطة وضعته في المرتبة الخامسة في جدول الترتيب ويأمل في تحقيق انتصار يواصل به المنافسة على الصعود خاصة بعد فوزه العريض في الجولة الماضية على حساب الطائي بثلاثية نظيفة.

في المقابل يبحث فريق وج المتواجد في المرتبة العاشرة برصيد 23 نقطة عن تعويض تعادله في الجولة الماضية أمام العدالة بهدف لكل منهما وتحقيق مركز متقدم يدخله في دائرة المنافسة.