اجتماع يطالب بنقاط الطائي

الأحساء ـ عادل الدحيلان | Thursday, 02 February 2017 - 00:00 am

عقد عليوي غنام مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيل اجتماعاً فنياً مطولاً مع لاعبي فريقه قبل بداية الحصة التدريبية أمس طالب من خلاله اللاعبين على أهمية تنفيذ كل ما يطلب منهم خلال التدريبات والخروج بنتيجة إيجابية في مباراة الفريق عصر غد الجمعة أمام الطائي في الجولة الـ19 ضمن منافسات دوري الأولى.

في الوقت الذي قسم فيه غنام لاعبي فريقه إلى مجموعتين حيث أجرت الأولى العديد من التدريبات التكتيكية، فيما خضعت المجموعة الثانية للتدريب على الكرات العرضية والتسديد من خارج منطقة الجزاء، قبل أن يختتم المران بمناورة كروية طبق من خلالها الطريقة التي سينتهجها الفريق أمام الطائي.