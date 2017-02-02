ناصر: العروبة مثل البقية

المدينة المنورة ـ سعود الحبيشي | Thursday, 02 February 2017 - 00:00 am

رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي أحد متصدر دوري الدرجة الأولى من وتيرة الاستعداد لمباراته المقبلة أمام العروبة في الجولة الـ 17 ضمن دوري الأولى بعد غد السبت على ملعب مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة. وكثف الوطني عبدالوهاب ناصر مدرب الفريق من التحضيرات وعمل على تطبيق العديد من الجمل التكتيكية.

في الوقت الذي قرر فيه المدرب ناصر الاعتماد على العناصر الجاهزة بشكل تام للاستعانة بخدماتها في مواجهة السبت أمام العروبة الذي ينافس أحد على الصدارة.

وأوضح لـ"الرياضية" المدرب عبدالوهاب ناصر: مواجهة العروبة لا تختلف عن بقية المباريات في أهميتها، مشيراً إلى أن التعامل مع جميع الفرق تعامل واحد ولا يفرقون فريقاً عن آخر وقال: نفكر في المحافظة على الصدارة وعدم التفريط في أي نقطة والعمل على تحقيق الأهم وهو الصعود إلى الدوري الممتاز في الموسم المقبل.