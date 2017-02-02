أجواء باردة تجهز الجبلين

حائل ـ محمد الجارالله | Thursday, 02 February 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجبلين تدريباته اليومية عصر أمس الأربعاء، وسط أجواء شديدة البرودة تحت إشراف المصري بشير عبدالصمد مدرب الفريق استعداداً لمواجهته بعد غد السبت في حائل أمام فريق البدائع ضمن دوري الثانية.

ويطمح الجبلين إلى مواصلة انتصاراته بعد فوزه الثمين في الجولة الماضية على فريق الثقبة وتجدد الآمال في الصعود لدوري الدرجة الأولى الذي غاب عنه منذ موسم ٢٠٠٨.

ومن جانب آخر، قدمت إدارة النادي شكرها وتقديرها لإبراهيم النزهة، وحمد القحطاني، وصالح الفوزان أعضاء الشرف على الدعم المادي الذي قدموه هذا الأسبوع تحفيزاً منهم لتحقيق الحلم المنتظر.