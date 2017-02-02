القادسية يسعى للاحتفاظ بصدارة كأس فيصل

الرياض ـ أحمد الخلف | Thursday, 02 February 2017 - 00:00 am

تعود اليوم الخميس عجلة دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً للدوران مجدداً، بإقامة 7 مباريات ضمن الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

ويحل الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي الهلال ضيفاً على نظيره الشباب، عند الساعة 3:35 عصراً على ملعب نادي الشباب.

ويبحث الهلال الذي يحتل المرتبة الثانية برصيد 22 نقطة، في مباراة اليوم عن العودة مجدداً للصدارة بعد أن فقدها لمصلحة القادسية، إثر تأجيل مباراتين له في الجولتين الماضيتين، فيما يسعى الشباب لدخول الصراع على الصدارة وهو الذي يحتل المركز الرابع برصيد 20 نقطة.

وفي الخبر، يأمل القادسية المتصدر في مواصلة الاحتفاظ بالصدارة، التي يعتليها برصيد 23 نقطة، عندما يستضيف أحد عند الساعة 3:20 عصراً على ملعبه، فيما يطمح أحد صاحب المركز الثامن بـ16 نقطة، إلى البقاء في المراكز الدافئة، وعدم الدخول في دائرة الخطر والهبوط.

وعلى ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي الأهلي بجدة، يحل الجيل ضيفاً على الأهلي عند الساعة 4:10 عصراً، كما يلتقي في التوقيت ذاته فريقا الاتحاد والفتح، على ملعب نادي الاتحاد بجدة.

وفي بريدة، يحل هجر ضيفاً على التعاون عند الساعة 3:45 عصراً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

فيما يستضيف النصر فريق الوحدة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر، عند الساعة 3:35 عصراً، كما يلتقي فريقا الفيصلي والمجمعة، عند الساعة 3:40 عصراً، على ملعب مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية بالمجمعة.