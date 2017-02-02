القادسية يوقف انتصارات الهلال

الرياض - الرياضية | Thursday, 02 February 2017 - 22:17 pm

أوقف فريق القادسية سلسلة انتصارات فريق الهلال، بعد تعادلهما مساء اليوم الخميس، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ضمن مباريات الجولةالـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم فريق القادسية أولاً عن طريق لاعبه باتريك إيز عند الدقيقة 8، وانتهى الشوط الأول بتقدم القادسية بنتيجة 1/0، وفي الشوط الثاني وعند الدقيقة 55 استطاع المحترف السوري المنضم حديثاً لصفوف الهلال عمر خريبين من تسجيل التعادل، ليعلن حكم المبارة نهاية اللقاء بتعادل الفريقين بنتيجة1/1.



وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الهلال إلى 41 نقطة في المركز الأول، كما ارتفع الرصيد النقطي لفريق القادسية لـ17 نقطة في المركز العاشر.