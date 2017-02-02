يايا توريه يعود لقائمة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

لندن - رويترز | Thursday, 02 February 2017 - 22:40 pm

ضم مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي لاعب الوسط يايا توري لقائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الخميس، بعد استبعاده من دور المجموعات، في خطوة تسببت في ردة فعل غاضب من وكيل أعماله.





وبات اللاعب القادم من ساحل العاج والبالغ عمره 33 عاماً، عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق مجدداً، بعدما رشحه الكثيرون للرحيل عن النادي عقب وصول المدرب بيب جوارديولا من بايرن ميونيخ.





وسُمح لجوارديولا بقيد 17 لاعباً أجنبيا في دور المجموعات، ويمكن استبدال ثلاثة لاعبين في مرحلة خروج المغلوب، حيث سيلتقي سيتي مع موناكو في دور الستة عشر.





ويستضيف سيتي مباراة الذهاب يوم 21 من الشهر الحالي، على أن تقام العودة في موناكو منتصف مارس المقبل.





وقال السيتي عبر موقعه على الإنترنت: "إن توري حل محل المصاب إيلكاي جندوجان، الذي يتعافى حالياً من قطع في الرباط الصليبي للركبة، وسينضم أيضاً لقائمة من 21 لاعباً المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس.





وأغضب ديميتري سيلوك وكيل اللاعب جوارديولا في سبتمبر الماضي، عندما قال إن توري شعر ‭‭'‬‬بالمهانة‭‭'‬‬ بعد استبعاده من قائمة الفريق في دوري الأبطال.





ورد جوارديولا باستبعاد - أفضل لاعب في قارة أفريقيا أربع مرات - من المباريات لحين تلقيه اعتذاراً.





واعتذر توري في نوفمبر الماضي عن 'سوء الفهم' وعاد بقوة وسجل هدفين في أولى مبارياته مع الفريق أمام كريستال بالاس.