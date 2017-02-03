القادسية يبتعد بصدارة كأس فيصل

الرياض ـ أحمد الخلف | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

حافظ الفريق الأولمبي لكرة القدم بنادي القادسية، على صدارته لترتيب فرق دوري كأس الأمير فيصل بن فهد تحت 21 عاماً، عقب فوزه أمس على ضيفه أحد بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جميع الفريقين في ملعب نادي القادسية بالخبر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري، وسجل للقادسية عبدالرحمن هزازي، وعبدالناصر القرني، وعبدالمحسن آل سعد، فيما سجل هدف أحد الوحيد عبدالرحمن الشنقيطي، وحافظ القادسية على مركزه الأول، بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة من 13 مباراة، فيما تجمد رصيد أحد عند 16 نقطة في المركز التاسع.

وفاز النصر، على ضيفه الوحدة بأربعة أهداف نظيفة، بحضور الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، والفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وتقدم النصر بذلك إلى المركز الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 24 نقطة من 12 مباراة، فيما ظل الوحدة عند رصيده السابق 8 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وأسفرت باقي المباريات عن فوز الأهلي على ضيفه الجيل بثلاثة أهداف نظيفة، ليرفع الأهلي رصيده إلى 21 نقطة، متقدماً للمركز الرابع، فيما بقي الجيل على نقاطه الـ 18 في المركز السابع، كما فاز الاتحاد على ضيفه الفتح، 2ـ1، ليرفع الاتحاد رصيده إلى 17 نقطة محتلاً المركز الثامن، تاركاً الفتح على رصيده السابق (19 نقطة) في المركز السادس.

وفاز الفيصلي على الخليج بهدف دون مقابل، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، فيما بقي الخليج على نقاطه الـ 12 السابقة، في المركز الحادي عشر.

وتعادل الهلال والشباب 1ـ1 في الرياض، ليرفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة من 11 مباراة، وتبقى له مباراتان مؤجلتان، محتلاً المركز الثالث، كما رفع الشباب رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس.

كما تعادل التعاون وهجر سلبياً، ليرفع الفيصلي رصيده إلى 14 نقطة في المركز العاشر، كما رفع هجر صاحب المركز الأخير في الترتيب رصيده إلى 6 نقاط.