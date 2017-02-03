قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة، إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه وج برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي أقيمت عصر أمس في ملعب نادي الشعلة بالخرج، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري ا