هيئة الرياضة تنظم “ملتقى المواهب” بزيتون الجوف
سكاكا ـ واس | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am
تشارك الهيئة العامة للرياضة، عبر وكالة شؤون الشــباب بالإدارة العامة للنشاطات الشبابية، ممثلة بمكتب منطقة الجوف بملتقى المواهب في مهرجان الزيتون العاشر، كحاضنة للمواهب الشابة للسعوديين بمنطقة الجوف.
ويضم الملتقى مهارات طلاب الجوف في الاختراعات والابتكارات بجناح خاص كما يشارك مجلس شباب الجوف بتقديم دورات قصيرة بشكل يومي، وإرشادات صحية لزوار المهرجان، وتحتضن الخيمة قرية للأطفال للرسم والتعلم بمهارة بمشاركة الشخصيات الكرتونية.