الشعلة يضرب وج برباعية ويقفز للوصافة

الخرج ـ مازن العسرج | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

قفز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشعلة، إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى، بعد فوزه على ضيفه وج برباعية نظيفة، خلال المواجهة التي أقيمت عصر أمس في ملعب نادي الشعلة بالخرج، في افتتاح مباريات الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى.

وافتتح فهد المنيف الأهداف الشعلاوية من ركلة جزاء د 3، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 61، ثم سجل محمد عطية الهدف الثالث د 72 بعد نزوله بديلاً، ليختتم عبدالله الطفيل مسلسل الأهداف د 77 بعد دخوله ملعب المباراة بدقيقتين كلاعب بديل أيضا.

ورفع الشعلة بهذا الفوز رصيده إلى 31 نقطة بفارق نقطتين عن المتصدر أحد، فيما ظل وج على رصيده السابق 23 نقطة في المرتبة العاشرة.

وتستكمل مساء اليوم الجمعة مباريات الجولة بأربع مواجهات، حيث يلتقي في الأولى الجاران، فريقا النجوم وهجر في ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، عند الساعة الـ3,25 عصراً، ويستقبل فريق الفيحاء نظيره ضمك في ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة عند الساعة الـ3,40 عصراً، ويلاقي الطائي نظيره الجيل على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل عند الساعة الـ3,55 عصراً، وأخيراً يحل النهضة ضيفاً على نظيره الوطني في المواجهة التي تحتضنها مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك عند الساعة الـ4,10 عصراً .