الزهراني بطل سباق القدرة والتحمل

الباحة ـ الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

نظمت رابطة ملاك الخيل بالباحة، سباق القدرة والتحمل، بمشاركة 16 متسابقاً، وذلك في الشعيرة جنوب مركز ناوان بمحافظة المخواة، بحضور محمد العويفي وكيل محافظة المخواة.

وشهد السباق، الذي يقام لأول مرة بالمنطقة تنافساً بين المتسابقين على مسافة 20 كيلومتراً، حيث فاز بالمركز الأول الفارس محمد بن بخيت الزهراني، والمركز الثاني الفارس فايز بن هملان الغامدي، والمركز الثالث الفارس صالح بن مرزوق الغامدي.

وفي ختام السباق، تم تسليم الفائز بالمركز الأول كأس المركز الأول والميدالية الذهبية ومبلغ 5000 ريال، وتسليم كأس المركز الثاني والميدالية الفضية ومبلغ 3000 ريال للمركز الثاني، وكأس وميدالية فضية ومبلغ 2000 ريال لصاحب المركز الثالث، كما تم تكريم الداعمين للسباق وملاك الخيل.

من جهته، أفاد مشعل بن سعد العبيدي، المدير التنفيذي للرابطة، أن هناك فعاليات مصاحبة للسباق تمتد لثلاثة أيام، يتم من خلالها ضيافة للفرسان، ودورة تدريبية تعريفية لرياضة القدرة والتحمل، يقدمها رئيس لجنة القدرة والتحمل في الاتحاد السعودي للفروسية علي بن يحيى الزهراني، معرباً عن شكره لرئيس رابطة ملاك الخيل بالباحة عبدالعزيز الوروري على دعمه للسباق، ولكل من شارك في التنظيم وإنجاح السباق.