كشافو المجمعة يختتمون زيارتهم لإندونيسيا

المجمعة ـ واس | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

اختتم مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بمحافظة المجمعة، زيارته التي قام بها إلى كشافة جمهورية إندونيسيا ضمن برامجه المدرجة في خطته السنوية هذا العام، لمد جسور التعاون وتبادل الخبرات مع الجمعيات الكشفية المختلفة، تحت إشراف جمعية الكشافة العربية السعودية.وأكد علي بن عبدالعزيز العلي، نائب مفوض مكتب المجمعة، حرص المكتب على التواصل مع المؤسسات الكشفية المختلفة وتوطيد العلاقات معها، واستمرار التواصل لما فيه الارتقاء بعمل مكتب رابطة الرواد بالمحافظة.