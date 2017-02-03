قبول اعتراض المعمر على الانتخابات

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

قبل مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس النظر في قضية خالد المعمر باعتراضه على قرارات لجنة الانتخابات ولجنة الاستئناف الانتخابية، لرفضها الطعون التي تقدم بها، مطالبًا بإعادة الانتخابات بشكل كامل.

وكشف لـ"الرياضية" مصدر، أن المعمر قدم ملفًا كاملاً يحتوى على 20 مستنداً، يثبت التجاوزات التي قامت بها لجنة الانتخابات "وفقًا للشكوى".

ومنح مركز التحكيم مهلة للمعمر لمدة أسبوع لاختيار المحكم في القضية من طرفه، على أن يختار الاتحاد السعودي لكرة القدم محكمًا آخر، فيما يختار المحكمان المختاران من قبل المعمر واتحاد القدم لمحكم ثالث للنظر في القضية، ومن ثم اتخاذ القرار النهائي خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أنه يحق للمعمر تقديم الاعتراض لمركز التحكيم في مدة لا تتجاوز 21 يومًا من قرار لجنة الاستئناف الانتخابية.