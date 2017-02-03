الهيكلة الجديدة تؤجل اجتماع اتحاد الكرة

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

يبدأ الإنجليزي هاورد ويب مدير دائرة التحكيم السعودي، مطلع مارس المقبل، عمله الجديد مديرًا لدائرة التحكيم في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، بعد أن قدم استقالته لاتحاد القدم في الأسبوع الماضي؛ إثر تلقيه العرض الثاني من الاتحاد الأمريكي (سبق أن تلقى عرضًا مماثلاً في بداية الموسم). وأبلغ ويب عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، استعداده بمساعدة دائرة التحكيم ولجنة الحكام واتحاد الكرة السعودي.

من جهة ثانية، أجّل الاتحاد السعودي لكرة القدم اجتماعه المقرر عقده بعد غدٍ الأحد إلى السادس عشر من فبراير الجاري، وأشارت المصادر إلى أن سبب التأجيل يعود لإعلان قرارات الهيكلة الجديدة للاتحاد.