النمور يفقدون عساف.. وعواجي ينعش الأهلي

جدة ـ عبدالغني الشريف وماجد هود وأحمد اللوقان ومحمد الحامد | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

تفتح عروس البحر الأحمر جدة صفحات تاريخها مساء اليوم، عندما يلتقي ذراعاها الكرويان الكبيران الاتحاد والأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي.

"جدة كذا.. وبحر"، عبارة ناقصة تدغدغ مشاعر أنصار العملاقين.. كلاهما يريد الارتباط بجدة وبحرها التي ترقد على ضفافه واحدة من أشهر المدن الساحلية في القارة الآسيوية.

الفائز سيكمل العبارة ويضع اسم ناديه، والخاسر سيأوي إلى فراشه حزينًا متألماً.

التقى الناديان في شهر ديسمبر الفائت، وانتهى اللقاء اتحاديًّا بثلاثية حافلة.. اليوم يتجدد الموعد ويترقب الرياضيون معزوفة كروية أخرى.

الظروف تبدو إلى حد كبير متشابهة؛ فالأهلي فقد مهاجمه الخطير عمر السومة بداعي الإيقاف.. والاتحاد لن يتمكن من الاستعانة بالعملاق المصري كهربا، الذي يدافع عن قميص منتخب بلاده في بطولة الأمم الإفريقية.. معسكر النمور شهد ضربة موجعة مساء أمس، عندما أعلن الأطباء إبعاد الحارس الأساسي عساف القرني عن القائمة؛ الأمر الذي أجبر المدرب سييرا على الاستعانة بخدمات علي العامري.. فيما انتعش الأهلي بجاهزية المهاجم علي عواجي.

وبعيداً عن الحاضرين والغائبين حتماً، سيسجل الاتحاد والأهلي مباراة لن تمر على الذاكرة مرور الكرام..