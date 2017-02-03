﻿النصر يضم وليد ويخفي مبالغ النجعي والدوسري

﻿ الرياض ـ حواس العايد | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

أنهى الأمير فيصل بن تركي رئيس النصر الانتظار المستمر طوال الأيام الماضية، حول ضم نادية للحارس الدولي وليد عبدالله، بعد أن وقع معه رسميًا أمس عقدًا يبدأ مطلع الموسم المقبل ويمتد ثلاث سنوات.

فيما أخفى النصراويون المبالغ المالية التي قدمها للثنائي الدولي سامي النجعــي وعبدالرحمـــن الدوسري، بعد أن وقع فيصل بن تركي معهما أيضاً عقدي احتراف يمتدان لأربع سنوات مقبلة.

وشكل هذا الثنائي أرقاماً مهمة في تشكيلة الوطني سعد الشهري مدرب المنتخب السعودي للشباب، عند مساهمتهما في الصعود بكأس العالم للشباب، والذي تحتضنه كوريا الجنوبية قبل أن يعود الهولندي مارفيك ويضمهما إلى قائمة المنتخب السعودي الأول؛ الأمر الذي أغرى الإدارة النصراوية على سرعة الاتفاق معهما وتوقيع عقدين احترافيين.