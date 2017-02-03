﻿قرار مؤقت يفرض مشاركة إلتون

﻿الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Friday, 03 February 2017 - 00:00 am

منح مركز التحكيم الرياضي السعودي البرازيلي إلتون الضوء الأخضر لمشاركة فريقه القادسية، بدءًا من لقاء الهلال أمس ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي، والذي انتهى بالتعادل الإيجابي (1ـ1).

وألزم مركز التحكيم الاتحاد السعودي لكرة القدم بالموافقة على مشاركة البرازيلي إلتون مع القادسية في المباريات المقبلة، حتى يتم إعلان القرار النهائي، وبلغ القرار لجميع الأطراف، وأصدر المركز بياناً مقتضباً مساء أمس، أكد فيه أنه سمح للاعب بالمشاركة بشكل مؤقت وفقاً للمادة (28ـ1).

ويأتي القرار بناءً على رأي المحكمين الثلاثة في القضية: حسان السيف وعلاء ناجي وسعيد العمري.