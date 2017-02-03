أمم افريقيا 2017: الكاميرون تواجه مصر في إعادة لنهائي 2008

فرانسفيل (أ ف ب) | Friday, 03 February 2017 - 13:56 pm

تأهلت الكاميرون الى نهائي كأس الامم الافريقية 2017، بفوزها على غانا 2-صفر في نصف النهائي الخميس في فرانسفيل.

وسجل توماس بارتي (72) وكريتسيان باسوغوغ (90+3) الهددفين.



وتلتقي الكاميرون في النهائي الاحد في ليبرفيل مع مصر التي تأهلت بفوزها الاربعاء على بوركينا فاسو بركلات الترجيح 4-3 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الاصلي والاضافي.



وفشلت غانا في التأهل الى النهائي للمرة الثانية على التوالي، بعد ان حلت وصيفة في النسخة السابقة 2015 بخسارتها امام ساحل العاج بركلات الترجديح 8-9 بعد تعادلهما صفر-صفر في الوقتين الاصلي والاضافي.



وفشلت ايضا في الثأر لخسارتها امام الكاميرون في نصف نهائي بطولة 2008 التي كانت تستضيفها، فيما بلغت الاخيرة النهائي لاول مرة منذ 9 سنوات، وتحديدا منذ تلك الدورة عندما خسرت امام مصر صفر-1 بهدف لمحمد ابو تريكة.



ولا تزال غانا تتفوق في تاريخ المواجهات المباشرة، اذ فازت على الكاميرون ثلاث مرات وخسرت مرتين، وتعادلا ثلاث مرات. الا ان المواجهات بين المنتخبين ضمن كأس الامم الافريقية مالت لصالح الكاميرون التي حققت الخميس فوزها الثاني مقابل خسارة وتعادل.



ولم يستطع قائد غانا اسامواه جيان المشاركة بسبب الاصابة، فحمل اندريه ايوو الشارة في هذه المباراة التي حضرها مدرب مصر الارجنتيني هكتور كوبر ومساعدوه.



وبدأ الغانيون المباراة براحة اكبر من خصومهم الذين التزموا الحذر في تحركاتهم، لكن اول انذار جاء من جانبهم اثر ركنية ابعدها هاريسون افول من فوق خط المرمى (8)، وفرصة اخرى للكاميرون ايضا اثر عرضية من امبرواز اويونغو من الجهة اليسرى تابعها روبير نديب تامبي من عند نقطة الجزاء وتصدى لها الحارس الغاني رزاق بريماه (12).



ودانت بعدها السيطرة الميدانية بشكل شبه مطلق للكاميرون، وتكررت محاولات لاعبيها، ومرت كراتهم بجانب القائمين مع تراجع واضح في الجانب الغاني، وسقطت رأسية القائد بنجامان موكاندجو على سطح الشبكة من الاعلى اثر ركنية (20).



وسدد جوردان ايوو اول كرة نحو المرمى الكاميروني لكنها ذهبت بعيدا في المدرجات (25)، وفوت اللاعب نفسه اول فرصة حقيقية في المباراة اثر انفراد في المنطقة وارسل الكرة منحرفة بعيدا عن الحارس فابريس اوندوا فلامست اسفل القائم الايمن وذهبت الى الخارج (40) وذلك اثر كرة بينية من كريستيان اتسو الذي سدد بدوره كرة مركزة فارتطمت برأس ادولف تيكو واستقرت في احضان اوندوا (43).



وتحسن الاداء الكاميروني مع انطلاق الشوط الثاني، وكاد جوردان ايوو يستغل خطأ دفاعيا نتيجة عدم التفاهم بين تيكو وكولينز فاي، لكنه ارسل الكرة طويلة امامه فكانت اقرب الى الحارس اوندوا (49). وعكس فرانك اوبوكو كرة خطرة امام المرمى الكاميروني استدعت صراخ الحارس على المدافعين (52)، ثم حرم اندريه ايوو من فرصة هدف اثر عرضية من جوردان (55).



ونفذ مبارك واكاسو ركلة حرة من مشارف المنطقة تصدى لها اوندوا ببراعة (61)، وجرب افريي اواه حظه بجانب القائم الايمن لمرمى الكاميرون (63)، وسدد موكاندجو كرة خفيفة سيطر عليها الحارس الغاني بريماه (67).



وحدثت معمعة امام المرمى الكاميروني، وادى عدم التفاهم بين اندريه ايوو ودانيال امارتي الى تدخل الدفاع وضياع الفرصة (69)، ثم ارتكب مبارك واكاسو خطأ على مشارف منطقة فريقه، ونفذ موكاندجو الركلة الحرة لتمسح الكرة ظهر المدافع الغاني جون بوي وتصل الى المدافع الكاميروني توماس بارتي الذي سيطر عليها ثم ارسلها في المرمى الخالي من حارسه المرتمي على الارض (72).



وفوت جوردان ايوو فرصة ذهبية لادراك التعادل عندما تابع عرضية فرانك اوبوكو بجانب القائم الايسر (74)، وحاول الغانيون التعويض في الدقائق العشر الاخيرة ومحاولة جر الخصم الى وقت اضافي فلم ينجحوا بعد ان سنحت لهم اكثر من فرصة.



وفي الوقت بدل الصائع، استغل الكاميرونيون الاندفاع الكلي للاعبي غانا، وخطف باسوغوغ الكرة من منطقته الدفاعية وسار بها حتى واجه الحارس بريماه وتلاعب به ثم ارسلها في المرمى بسهولة (90+3).