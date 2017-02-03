رامسي لاعب وسط أرسنال يغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع

لندن - رويترز | Friday, 03 February 2017 - 15:00 pm

قال أرسين فنيجر مدرب أرسنال المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن لاعب الوسط آرون رامسي سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أسابيع بسبب شد في عضلات الساق لن يشارك بسببه في المباراة في مواجهة الجار اللندني تشيلسي غدا السبت.



وقال المدرب الفرنسي المخضرم للصحفيين "يتوقع أن يغيب عن الملاعب 21 يوما. نعاني من نقص في الوقت الحالي لكننا نملك لاعبين شبان يمكنهم تعويض النقص جيدا."



وتعرض لاعب الوسط الويلزي الدولي للإصابة خلال المباراة التي انتهت بهزيمة أرسنال صاحب المركز الثالث 2-1 أمام واتفورد يوم الثلاثاء الماضي.



وسيخوض أرسنال أيضا مباراة في دور 16 بدوري أبطال أوروبا على أرض بايرن ميونيخ بطل ألمانيا في 15 فبراير الجاري.



وأكد فينجر أن المهاجم أوليفييه جيرو الذي تعرض لإصابة في الكاحل يوم الثلاثاء يفترض أن يكون جاهزا لمباراة الغد والتي ستقام على أرض تشيلسي المنفرد وبكل جدارة بصدارة الدوري.