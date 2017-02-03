توماسوف: أمل النصر في الدوري ما زال قائماً

الرياض ــ الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 18:22 pm

شدد اللاعب الكرواتي توما سوف على أهمية مباراة الخليج، وقال: "خسرنا المباراة الماضية ولا نريد أن يتكرر فقدان المزيد من النقاط، لدينا طموح كبير في المنافسة على لقب الدوري ولا زالت الأمور بأيدينا مادام ذلك ممكناً حسابياً، ولذلك لا مجال للتفريط نحترم كل الفرق وشعارنا في كل المباريات هو الفوز والنقاط الثلاث، وكل الفرق لدينا في ميزان واحد وفي الدوري السعودي، لا يوجد فريق صغير أو متوسط".



وعن الحلول الفردية التي يمكن أن يقوم بها في بعض المباريات قال: "إذا أردنا أن نفوز علينا أن نلعب كفريق واحد، وأن لا تكون الحلول الفردية هي الخيار الأساسي لنا في المباراة، فالنجاح لا يأتي إلا بالعمل الجماعي".

وأضاف: "أنا العب في مركز الجناح مهمتي هي الباص المساند واللمسة الأخيرة، وبالطبع إذا اتيحت لي الفرصة بالتسديد لن أتردد في ذلك".



وشدد توماسوف على أهمية وقفة جماهير النصر مع الفريق في كل المباريات، مشيراً أن جماهير النصر كبيرة ،متمنياً وجودهم بكثافة في كل مباريات الفريق.