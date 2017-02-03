برشلونة يسعى لتقديم أداء ثابت في الدوري الإسباني

برشلونة - رويترز | Friday, 03 February 2017 - 18:31 pm

يعترف لويس إنريكي مدرب برشلونة حامل اللقب، إن فريقه المدجج بالنجوم يحتاج للحفاظ على مستواه بالصورة المطلوبة للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي.



وفقد برشلونة - الذي يستضيف أتليتيك بيلباو غداً السبت - نقطتين في صراع المنافسة مع ريال مدريد المتصدر بعد تعادله 1-1 مع ريال سوسيداد.



ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري بفارق أربع نقاط خلف ريال مدريد بعد مضي نصف الموسم، وتتبقى للمتصدر مباراة واحدة مؤجلة.



وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "افتقدنا ثبات المستوى في الدوري لتصدر الترتيب، يحدونا الأمل في تحقيق ذلك".



وأضاف: "دون شك الدوري مسابقة تكافئ من يحافظ على مستواه."



وتابع: "من الواضح الآن في بداية النصف الثاني من الموسم أننا في حاجة للضغط على المنافسين لحصد أكبر عدد ممكن من النقاط".



وأقصى برشلونة منافسه بيلباو في دور الـ16 بكأس الملك بالتفوق 4-3 في مجموع المباراتين، لكن لويس إنريكي يتوقع أن تكون المواجهة المقبلة صعبةً جداً.



وأضاف: "على الأرجح لن يفاجئ أحدنا الآخر، ستكون مباراة صعبة كالعادة عندما نواجه بيلباو سواء على ملعبنا أو خارجه".



وتعافى الظهير الأيسر الفرنسي لوكاس ديني ولاعب إسبانيا أندريس إنيستا وسيرجيو بوسكيتس من إصاباتهم وعادوا للمران الجماعي اليوم الجمعة، ورغم ذلك فإنهم لن يكونوا ضمن تشكيلة المباراة.



وقال لويس إنريكي: "من الرائع أن يتعافى هذا الرباعي، لكن الأطباء لم يعطوهم الضوء الأخضر من أجل المشاركة."