ثلاث تعادلات في دوري الأولى اليوم
الرياض ــ الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 18:38 pm
أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى .
وشهدت مباريات اليوم فوز الطائي على الجيل بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بقية مباريات اليوم بين كل من النجوم وهجر والفيحاء وضمك والوطني والنهضة ، وبنتئاج اليوم يبقى ترتيب الدوري كما يلي :
1 - أحد ( 33 نقطة )
2 - النهضة ( 31 نقطة )
3 - الفيحاء ( 31 نقطة )
4 - الشعلة ( 31 نقطة )
5 - هجر ( 28 نقطة )
6 - العروبة ( 28 نقطة )
7 - ضمك ( 26 نقطة )
8 - نجران ( 26 نقطة )
9 - الحزم ( 23 نقطة )
10 - وج ( 23 نقطة )
11 - الجيل ( 21 نقطة )
12 - العدالة ( 21 نقطة )
13 - القيصومة ( 21 نقطة )
14 - النجوم ( 20 نقطة )
15 - الوطني ( 19 نقطة )
16 - الطائي ( 17 نقطة )