ثلاث تعادلات في دوري الأولى اليوم

الرياض ــ الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 18:38 pm

أقيمت اليوم أربع مباريات ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى .



وشهدت مباريات اليوم فوز الطائي على الجيل بثلاثة أهداف مقابل هدف بينما حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بقية مباريات اليوم بين كل من النجوم وهجر والفيحاء وضمك والوطني والنهضة ، وبنتئاج اليوم يبقى ترتيب الدوري كما يلي :



1 - أحد ( 33 نقطة )

2 - النهضة ( 31 نقطة )

3 - الفيحاء ( 31 نقطة )

4 - الشعلة ( 31 نقطة )

5 - هجر ( 28 نقطة )

6 - العروبة ( 28 نقطة )

7 - ضمك ( 26 نقطة )

8 - نجران ( 26 نقطة )

9 - الحزم ( 23 نقطة )

10 - وج ( 23 نقطة )

11 - الجيل ( 21 نقطة )

12 - العدالة ( 21 نقطة )

13 - القيصومة ( 21 نقطة )

14 - النجوم ( 20 نقطة )

15 - الوطني ( 19 نقطة )

16 - الطائي ( 17 نقطة )