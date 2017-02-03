جدة والكوكب يتصدران مجموعتي "الثانية"

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 18:55 pm

أقيمت عصر اليوم خمسة لقاءات في افتتاحية الجولة السادسة عشرة من دوري أندية الدرجة الثانية أربعة منها لفرق المجموعة الأولي ، ومباراة واحدة في المجموعة الأولى .



وشهدت مباريات اليوم صعود فريقا جدة والكوكب لصدارة فرق المجموعتين الأولى والثانية الى حين انتهاء لقاءات الجولة السادسة عشرة و التي تختتم عصر غد السبت ، حيث تعادل فريق جدة مع أبها في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة بنتيجة 1-1 ليرفع رصيده الى 29 نقطة فيما ارتفاع أبها رصيده للنقطة 17 .



وفي مباراة اخرى فاز فريق المزاحمية على ضيفه الصفا في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب عرقه بنتيجة 1-0 ليرتفع رصيد المزاحمية إلى النقطة 25 ويبقي الصفا على رصيده السابق 16 نقطة.





وعلى ملعب نادي الوشم في شقراء خسر الفريق الأول بنادي الصقور أمام مضيفه الوشم بنتيجة 1- 2,وبهذا الفوز رفع الوشم رصيده للنقطة 18، وبقي الصقور على رصيده السابق 16 نقطة.



فيما تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية مع مضيفه الترجي في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب نادي الترجي بنتيجة 1-1، وبهذا التعادل رفع الدرعية رصيده للنقطة 24، ورفع الترجي رصيده للنقطة 16.





وفي اللقاء الوحيد الذي أقيم عصر اليوم الجمعة من فرق المجموعة الثانية على ملعب نادي الشعلة في الخرج تغلب الفريق الأول بنادي الكوكب على ضيفه العين بنتيجة 1-0 وبهذا الفوز رفع الكوكب رصيده للنقطة 27 , ويبقي العين على رصيده السابق 24 نقطة.