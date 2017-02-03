دوري الناشئين : التعادل يحسم ديربي الرياض والاتحاد يقترب من الصدارة

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 19:13 pm

تعادل فريق ناشئي الهلال لكرة القدم مع مضيفه فريق النصر بهدف لكل منهما ، وذلك في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر بالرياض ضمن لقاءات الجولة 11 من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الناشئين لكرة القدم .



هذه النتيجة أبقت النصر متصدراً للترتيب برصيد 28 نقطة فيما بقي الهلال رابعا برصيد 21 نقطة.



وفي جدة استفاد نادي الاتحاد من نتيجة ديربي الرياض عندما قلص الفارق بينه والنصر إلى ثلاث نقاط برصيد 25 نقطة في المركز الثاني، بعد فوزه على عرعر بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد بنادي الاتحاد بجدة، وبقي عرعر في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط.



فيما فاز النادي الأهلي ثالث الترتيب برصيد 22 نقطة على ضيفه التعاون بهدفين مقابل هدف ليبقي التعاون في قاع الترتيب برصيد 3 نقاط.



وبقي هجر في المركز الخامس برصيد 18 نقطة، بعد فوزه على مضيفه القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي القادسية ليتراجع القادسية للمركز الثامن برصيد 13 نقطة.



وارتقى الشباب للمركز السادس برصيد 18 نقطة، بعد تغلبه على الفتح بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض، وبقي الفتح في المركز العاشر برصيد 7 نقاط ، فيما قفز فريق الاتفاق للمركز السابع برصيد 16 نقطة، بعد فوزه على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وبقي الرائد في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.