زوران يحقق فوزه الأول مع العين الإماراتي

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 21:38 pm

قاد المدرب زوران ماميتش فريقه الجديد العين لفوز كبير 3/0، على النصر اليوم الجمعة في أول مباراة يقودها عقب توليه المسؤولية الفنية قبل يومين وبعد استقالته من تدريب النصر السعودي.



ورفع العين رصيده إلى 37 نقطة بالمركز الثاني بفارق سبع نقاط عن الجزيرة المتصدر، ومتقدما بنقطة واحدة على الوصل ثالث الترتيب ونقطتين على الأهلي صاحب المركز الرابع.



وسجل البرازيلي كايو لوكاس هدف العين الأول في الدقيقة 22 بعد متابعة تسديدة السعودي ناصر الشمراني التي ارتدت من يد أحمد شامبيه حارس النصر.



وكاد الشمراني أن يعزز النتيجة لكن محاولته من ضربة رأس في الدقيقة 34 ارتدت من العارضة.



وصنع عمر عبد الرحمن الهدف الثاني بتمريرة رائعة لإسماعيل أحمد، الذي أنهاها في الشباك بنجاح في الدقيقة 58.



واختتم عموري الثلاثية عبر ركلة جزاء في الدقيقة 78، ليزيد معاناة النصر الذي تلقى الخسارة التاسعة بالدوري هذا الموسم،

وظل النصر في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.