اتحاد القدم يختتم دورة "C" للمدربين الوطنيين

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 20:54 pm

أسدل الستار على دورة الرخصة الآسيوية للمدربين C المعتمدة من الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، والتي أقيمت في معهد إعداد القادة في مدينة الرياض، بتنظيم من الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية وشارك في الدورة 21 مدربا.



وحاضر فيها المحاضران الوطنيان محمد القرني وخالد الفرحان، اللذان تم تكريمهما في نهاية الدورة.



وحضر حفل تكريم المدربين المشاركين في الدورة طلال آل الشيخ عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم، كما حضر يان فان وينكل المدير الفني في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى جانب ساندر مدير إدارة التعليم في الاتحاد السعودي لكرة القدم.



يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً في اللجنة الفنية، قد أقام العديد من الدورات في الرخصة الآسيوية C ,B , A خلال العام الماضي.









































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مع تحيات

لجنة الإعلام

بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم