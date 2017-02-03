الأهلي يواصل مطاردة الهلال برباعية في شباك الاتحاد

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 21:57 pm

واصل الفريق الأول بالنادي الأهلي مطاردته لمتصدر دوري جميل فريق الهلال، بعد أن استطاع قلب النتيجة على غريمه التقليدي فريق الاتحاد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن مبارايات الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين.



وتقدم الاتحاد مبكراً عن طريق قائد الفريق عدنان فلاته عند الدقيقة 2، واستطاع النادي الأهلي تعديل النتيجة بواسطة لاعب اليوناني فيتفا عن الدقيقة 42، ليعلن الحكم الهولندي نهاية الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني تقدم النادي الأهلي عن طريق مهاجمه مهند عسيري في الدقيقة 47، وعزز النتيجة للنادي الأهلي اللاعب عبدالفتاح عسيري عند الدقيقة 62، وقبل نهاية المباراة بدقائق وتحديداً عند الدقيقة 86 سجل اللاعب سعيد المولد الهدف الرابع للأهلي، ليعلن حكم المباراة نهاية اللقاء بانتصار النادي الأهلي في ديربي جدة بنتيجة 4/1.