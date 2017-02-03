سعيد المولد: أعرف باب خصمي جيداً

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 23:02 pm

بارك مدافع فريق النادي الأهلي سعيد المولد لجماهير ناديه الفوز الكبير على نادي الاتحاد في ديربي جدة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، مشيداً بدور الجماهير الأهلاوية بدعمه طوال مجريات المباراة.



وذكر المدافع الأهلاوي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد نهاية الديربي قائلاً : "على طاري الأبواب .. ترا ما أعرف إلا باب الخصم".



وجاءت تغريدة المولد في إشارة للهدف الذي سجله اليوم في مرمى فريقه السابق نادي الاتحاد.