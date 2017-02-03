جروس: القادسية أصعب من الاتحاد

جدة - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 23:16 pm

أكد السويسري جروس مدرب النادي الأهلي أنه سعيد بالفوز والحصول على النقاط الثلاث من فريق صعب رغم التعثر في بداية المباراة، مشيداً بدعم الجماهير الأهلاوية للفريق خلال الديربي.



وقال السويسري: "طلبت من لاعبي الفريق اللعب بنفس روح الشوط الأول، وكان مهم جداً بالنسبة لنا التسجيل في بداية الشوط الثاني، وهو ما حدث وغير مجرى المباراة".



وأكد أنه سعيد بالروح القتالية التي تحلى بها لاعبي الفريق الأهلاوي في كل دقائق اللقاء، وأن جميع المباريات القادمة هامة وحاسمة في مشوار الفريق للمحافظة على اللقب في هذا الموسم.



وأضاف مدرب النادي الأهلي: "إن مباراة القادسية المقبلة لن تكون أسهل من هذه المباراة، ولدنيا تركيز وإصرار كبير لتحقيق الانتصارات المتتالية".



وعن مشاركة اللاعب عبدالفتاح كلاعب أساسي، قال: "عسيري قدم أداء أكثر من رائع في المباراة ولديه شخصية كبيرة في الملعب خاصة وأنه يلعب للمرة الثانية أمام فريقه السابق".



وعن غياب المهاجم السوري عمر السومة، قال: "السومة لاعب مهم جداً في خارطة الفريق، وسعيد بالمستوى المميز الذي قدمه مهند عسيري طول المباراة ودائماً ما يكون حاضراً بقوة في كل الأوقات التي يحتاجها الفريق".