تأجيل مباراة ديبورتيفو وبيتيس لسوء الأحوال الجوية

مدريد - (أ ف ب) | Friday, 03 February 2017 - 23:40 pm

تأجلت مباراة ديبورتيفو لا كورونيا مع ضيفه ريال بيتيس في افتتاح المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، بسبب سوء الاحوال الجوية في شمال البلاد، بحسب ما اعلنت رابطة الدوري الجمعة.



واشارت الرابطة في حسابها على موقع تويتر ان "المباراة تأجلت بسبب سوء الاحوال الجوية".



واشار نادي ديبورتيفو الى ان الرياح القوية والامطار تسببت بـ"ضرر كبير" لسقف ملعبه ريازور.



وقد تم تأجيل المباراة مع توقعات تشير الى تدهور اضافي للاحوال الجوية وازدياد في سرعة الرياح.



ويحتل ديبورتيفو المركز السادس عشر في الليغا وريال بيتيس الثالث عشر.