في ختام الجولة الـ17.. النصر يسعى للثأر من الخليج

الرياض - الرياضية | Friday, 03 February 2017 - 23:28 pm

تُختتم مساء يوم غدٍ السبت مباريات الجولة الـ17 من دوري جميل السعودي للمحترفين بمواجهتين، حيث تجمع المواجهة الأولى الوحدة بنظيره الفيصلي عند الساعة 6:50م، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، في لقاء الهروب من مراكز المؤخرة، ويقبع الوحدة في أخر مركز بجدول الترتيب بـ13 نقطة، فيما يحل الفيصلي بالمركز الـ12 بـ14 نقطة.



فيما يلتقي في المواجهة الثانية فريق الخليج بضيفه النصر، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند الساعة 8:20م، ويسعى النصر للثأر من هزيمته أمام الخليج في الدور الأول من دوري جميل هذا العام، فيما يأمل الفيصلي بالاقتراب للمناطق الدافئة في جدول الترتيب والهروب من المناطق الخطرة.