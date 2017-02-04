غاب.. وبقي الهداف

جدة ـ الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

بقي عمر السومة هداف الأهلي في أجواء الديربي الكبير، بمتابعته من داخل منزله عبر الشاشة. كما يظهر في الصورة التي التقطها والده جهاد السومة وقدمها هدية لـ"الرياضية" أثناء مجريات المواجهة التي انتهت لمصلحة الأهلي بنتيجة ثقيلة قوامها أربعة أهداف لهدف ضمن الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة أمس، وظل السومة الهداف الأول لمواجهات الفريقين في دوري المحترفين منذ انطلاقته في موسم 2008. ونجح السومة في تسجيل أربعة أهداف في الشباك الاتحادية.