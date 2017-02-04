دياز يترقب تقرير خربين

الرياض ـ عبدالإله المرحوم | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

يترقب الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تقرير الجهاز الفني بشأن الإصابة التي تعرض لها السوري عمر خربين في القدم خلال لقاء القادسية.

وتعادل الهلال مع القادسية بهدف لمثله، ضمن الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين أمس الأول الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

ويعمل الجهاز الطبي على تحضير اللاعب لمباراة الفيصلي الدورية المقبلة، التي ستقام مساء الخميس على ملعب مدينة الملك سلمان الرياضية بالمجمعة، إلى جانب تجهيز سلمان الفرج لاعب خط الوسط بعد الإيقاف الانضـباطي عن المباريات الماضية؛ تمهيداً للزج به في هذا اللقاء.

وأظهــر خــربين القادم مــن الظفرة الإماراتي خلال الفترة الشتوية على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، أداءً جيدًا مع الفريق الأزرق.

وأهدر ضربة جزاء في أول مشاركة له مع الفريق أمام الاتفاق في الجولة السادسة عشرة من دوري المحترفين.وعاد أمس الأول ليعوض ذلك بعد أن سجل هدفًا للهلال في شباك ضيفه القادسية، خلال المواجهة التي حسم التعادل بهدف لمثله نتيجتها، ليتعطل المتصدر بـ41 نقطة في محطة النادي الشرقي الذي بلغ النقطة 17.