التعاون يجهز الفرنسي للاتحاد

بريدة ـ الرياضية | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

يدخل الفرنسي الحسن ندياي لاعب فريق التعاون الأول لكرة القدم التدريبات اليوم؛ تحضيرًا لمواجهة الاتحاد السبت المقبل ضمن الجولة 18 للدوري السعودي للمحترفين.

وكانت إدارة النـادي أعلنت الثلاثاء الماضي التعاقد مع ندياي، لاعب لافال الفرنسي، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية شرائه لمدة 3 مواسم.من جانب آخر، أعلنت إدارة نادي التعاون التعاقد مع مدربه السابق البرتغالي نيلسون مانويل؛ لتدريب فريقه الأولمبي الذي يعاني من تراجع حاد في النتائج، ودخل دائرة الخطر ومعه مساعده تياجو فيليب.

وكان نيلسون مانويل، درب فريــــــق التعاون الأولمبي موسم 2014-2015.