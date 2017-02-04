في النصر.. كرواتي آخر يبعد حسين

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

أبعد الكرواتي تيو براجا المدرب المؤقت للفريق الأول لكرة القدم حسين عبدالغني من قائمة الفريق، التي ستواجه الخليج مساء اليوم بالدمام، ضمن الجولة 17 للدوري السعودي للمحترفين.

وأرجع الكرواتي قراره؛ لعدم جاهزية عبدالغني نظير انقطاعه الطويل عن المباريات، كما استبعد البرازيلي برونو وحسين شيعان ومحمد عيد لإصابتهم، وأحمد الفريدي لإيقافه عن المباراة؛ لحصوله على ثلاث بطاقات صفراء.

فيما ضم براجا المحترف الباراجوياني فيكتور أيالا لقائمة الفريق التي غادرت بعد نهاية التدريب أمس إلى الدمام.

إلى ذلك أصدر الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر قراراً يقضي بتشكيل لجنة فنية لكرة القدم برئاسة صالح المطلق، وعضوية منصور الثواب عضو هيئة أعضاء الشرف، وسلمان القريني أمين عام النادي.

وتهدف اللجنة إلى وضع خطط مستقبلية لكرة القدم على مستوى الفئات السنية في النادي الأصفر.