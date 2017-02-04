عبد الفتاح: جمهور الاتحاد على رأسي

جدة ـ هاشم العبدلي | Saturday, 04 February 2017 - 02:23 am

شدد عبد الفتاح عسيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنهم كلاعبين تعاهدوا على الفوز، وتضاعفت رغبتهم في تحقيقه بين الشوطين بعد أن اجتمع بهم مدرب الفريق.

وقال: وعدنا المدرب بكسب اللقاء والظفر بالنقاط الثلاث، وفوزنا هو نتاج عمل كبير قدم في التدريبات، أبارك لجمهور الملكي ونعدهم بالمزيد من التجويد في المباريات المقبلة.

وعن الحركة التى احتفل بها بعد هدفه في شباك فريقه السابق الاتحاد، قال: ليست استفزازية بل كانت رداً للوفاء الذي قدمه لي جمهور الأهلي، والجمهور الاتحادي على رأسي، وأهدي هذا الفوز لرمز الأهلي الأمير خالد بن عبدالله وأتمنى التوفيق للفريق في المباريات المقبلة.