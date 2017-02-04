الدخل بلغ 2.6 مليون ريال والحضور تجاوز الـ 52 ألفاً

جدة ـ محمد الحامد ونجيب الجداوي | Saturday, 04 February 2017 - 00:00 am

ـ غادر لاعبو الاتحاد أرض الملعب فور نهاية المباراة وإطلاق الحكم لصافرة النهاية، وبدا تأثير النتيجة واضحاً على اللاعبين والجهازين الفني والإداري بالفريق، وحرص هاني الناهض الحارس البديل بالتوجه إلى زميله علي العامري بعد نهاية اللقاء للرفع من معنوياته بعد حالة عدم الرضا من جماهير النادي تجاهه.

ـ بدأت أعداد غير قليلة من جماهير الاتحاد في مغادرة المدرجات بعد تسجيل عبدالفتاح عسيري الهدف الثالث للأهلي عند الدقيقة 58 وكان هناك غضب وتذمر وصيحات استهجان من المستوى المتواضع الذي قدمه المحترف الكويتي فهد الأنصاري بتمريراته الخاطئة التي تسببت في تسجيل الأهلي لهدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول.

ـ تجاوز دخل المباراة مليونين وستمائة ألف ريال، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 52909 مشجعين، ونفدت جميع تذاكر الدرجة الموحدة قبل المباراة بيومين، وبلغ إجمالي مبيعات المطاعم والبوفيهات المنتشرة في المدرجات ما يقارب مائتين وخمسين ألف ريال.